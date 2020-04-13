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الصحة القطرية: تسجيل 252 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3231

مع تراجع معدلات الإصابة بكورونا.. ألمانيا تدرس تخفيف القيود

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مع تراجع معدلات الإصابة بكورونا.. ألمانيا تدرس تخفيف القيود
Reuters Fabian Bimmer
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قبيل اجتماع مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل يوم الأربعاء، بدأ ساسة بارزون في البلاد مناقشة احتمال تخفيف القيود المفروضة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن تحصل ميركل ورؤساء وزراء 16 ولاية ألمانية على توصيات من الأكاديمية الوطنية الألمانية للعلوم، تقول المستشارة إنه سيكون لها ثقل كبير في بحث إمكانية تخفيف القيود على الحركة والتباعد الاجتماعي المفروضة منذ منتصف مارس تقريبا.

ويأتي ذلك مع تراجع أعداد حالات الإصابة والوفاة الجديدة في ألمانيا التي قاومت الجائحة بشكل أفضل من دول أوروبية أخرى مجاورة مثل إيطاليا وإسبانيا وفرنسا.

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لكن اقتصاد ألمانيا المعتمد على التصدير تضرر، ومن المتوقع أن ينكمش بنسبة 9.8% في الربع الثاني من العام، وهو أكبر معدل منذ بدء تسجيل هذه المعدلات في 1970، وأكثر من مثلي الانكماش الذي شهدته البلاد وقت الأزمة المالية العالمية في 2009.

وستناقش ميركل توصيات أكاديمية العلوم مع مجلس وزرائها غدا الثلاثاء، وستعقد مؤتمرا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع حكام الولايات الأربعاء لمناقشة المسار المحتمل للخروج من إجراءات العزل العام وكيفية إدارة الركود المتوقع.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ الألماني اليوم الاثنين، ارتفاعا في عدد الإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية بواقع 2537، وهي زيادة بمعدل أقل من تلك التي سجلت يوم الأحد (2821 حالة).

المصدر: "رويترز"

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