طبيب بريطاني يكشف إصابة نصف طاقم مستشفى في ويلز بالفيروس التاجي

كشف طبيب بريطاني، أن الاختبارات أظهرت إصابة نصف الكادر الطبي بمستشفى رويال غوينت في مدينة نيوبورت في ويلز.

وأعلن الدكتور تيم روجرسون، أن مستشفى رويال جوينت يواجه أزمة في توظيف كوادر طبية جديدة بعد ثبوت إصابة نصف طاقم التمريض بالفيروس التاجي.

وكشف الدكتور روجرسون، الذي أثبتت الاختبارات إصابته هو الآخر بالوباء، عن ذلك أثناء حديثه عن أزمة تفشي الوباء في مقطع فيديو نشره مجلس الصحة بجامعة أنورين بيفان، والتي سجل فيها أكبر عدد من حالات الإصابة بالفيروس في ويلز.

ولفت الطبيب البريطاني إلى أن إصابة أفراد الكادر الطبي بالعدوى لا تزال متواصلة على الرغم من الاحتياطات المتخذة في المستشفى.

وقال روجرسون في هذا الشأن: "من الواضح أن هذا حصل على الرغم من كل معدات الوقاية الشخصية التي حصلنا عليها وكل غسل اليدين الذي نقوم به، ولكن من المرجح أن يحدث هذا الأمر حين نواجه مثل هذا العدد الكبير من المرضى المصابين بالفيروس التاجي".

وذكر الطبيب البريطاني أيضا أن الإصابات بالفيروس التاجي داخل المستشفى طالت حوالي 50% من القوى العاملة الاستشارية بقسم الإسعاف، ونسبة مماثلة من فريق التمريض.

وأفيد بأن صاحب هذه الشهادة، الدكتور تيم روجرسون كان قد توقف عن العمل في 5 أبريل بعد ظهور أعراض الوباء عليه متمثلة في حمى وأوجاع والتهاب، وفقدان حاسة الشم.

المصدر: وسائل إعلام بريطانية