سرير من الكرتون لكل مسافر ينتظر نتائج فحص كورونا في مطار ياباني

أعد مطار ناريتا الياباني أسرة وأغطية مصنعة من الورق المقوى، في منطقة انتظار الحقائب للمسافرين القادمين من الخارج، الذين ينتظرون نتائج فحوص فيروس كورونا المستجد.

ورغم الانخفاض الحاد في عدد رحلات الطيران في مطار ناريتا الذي أغلق أحد مدارجه، ما زالت الطائرات تهبط فيه حاملة الركاب، من مختلف البلدان ومنها الولايات المتحدة وإيطاليا، والذين يتعين عليهم الخضوع لفحص الفيروس قبل مغادرة المطار.

وهذه الأسرة مجهزة في الأساس، لتستخدم في حالات الإجلاء في أوقات الكوارث وأي أوقات أخرى يكون فيها الناس بحاجة لأسرة إضافية، وهي مصنعة من الورق المقوى.

وقال مسؤول بوزارة الصحة اليابانية، طلب عدم نشر اسمه: "هناك فنادق قرب المطار لمبيت الركاب وعلى حد علمي لم تستخدم هذه الأسرة بعد، أو استخدمت بشكل محدود لغاية".

وأشار إلى أنه تم تحضير الأسرة الورقية، للاستخدام في حال امتلأت الفنادق القريبة بالركاب.

وأضاف هذا الموظف القول، إن نتيجة الفحص قد تظهر في ست ساعات على أقل تقدير لكنها قد تتأخر ليوم أو يومين.

وأكد أنه لا يجوز للركاب استخدام المواصلات العامة، وإذا لم يحضر أحد لاستقبال الراكب القادم، يتعين عليه الانتظار.

المصدر: رويترز