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سرقة معدات الوقاية الشخصية من كورونا من عيادة طبية في مانشستر ببريطانيا

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سرقة معدات الوقاية الشخصية من كورونا من عيادة طبية في مانشستر ببريطانيا
ukinarabic
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داهم لصوص مبنى تابعا لدائرة الصحة البريطانية في سالفورد وسرقوا معدات الوقاية الشخصية من كورونا وأجهزة كمبيوتر محمولة وكمية من النقود، ما تسبب بحالة من الإحباط والغضب لدى العاملين.

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وقعت السرقة في عيادة كير هومز الطبية في وندسور ستريت في سالفورد، والتي تقوم برعاية المرضى الذين يعيشون في دور التمريض والرعاية المنزلية.

وقال متحدث باسم شرطة مانشستر الكبرى، إنه تم استدعاء الشرطة الأحد 12 أبريل، بعد تقارير عن عملية سطو في مبنى تابع لوزارة الصحة في شارع وندسور في سالفورد.

وأضاف المتحدث: "تبين من التحقيقات الأولية أن الجاني الذي كان يرتدي قفازات وقناعا يخفي وجهه قد سرق أيضا عددا من أجهزة الكمبيوتر المحمولة وكمية من المصروفات النثرية من المكاتب داخل المبنى".

ويعتقد أن الجاني ربما سرق أيضا مبنى آخر بنفس الطريقة.

وقالت متحدثة باسم مؤسسة سالفورد رويال التابعة لدائرة الصحة في إنجلترا: "لقد صدمنا بشدة بسبب تعرض المؤسسة للسرقة والسطو على معدات الوقاية الشخصية" في هذا الوقت العصيب.

وأشارت إلى أن "أولويتنا كانت تتمثل بدعم الموظفين في هذه الوحدة، وضمان حصولهم على أدوات الوقاية التي يحتاجونها لأداء عملهم".

من جانبها ذكرت الشرطة أنها لا تزال تبحث عن الجناة، ولم تقم بأي اعتقالات حتى الآن.

المصدر:ukinarabic

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