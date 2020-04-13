مسؤول أمريكي كبير ينتقد تعامل ترامب مع كورونا: كان يمكن إنقاذ الكثير من الأرواح!

انتقد مسؤول صحي أمريكي كبير، تعامل إدارة الرئيس دونالد ترامب مع أزمة تفشي فيروس كورونا، واعتبر أنه كان يمكن إنقاذ المزيد من الأرواح لو بدأت جهود مكافحة الفيروس التاجي في وقت مبكر.

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وأعلن الدكتور أنتوني فاوتشي كبير مستشاري الصحة في الولايات المتحدة، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" اليوم، أنه وجه مع مسؤولين صحيين اتحاديين آخرين توصيات للإدارة باتخاذ إجراءات مثل التباعد الاجتماعي في منتصف شهر فبراير الماضي، لكنها لم تلق آذانا صاغية في البيت الأبيض حينذاك.

وقال: "من الواضح أنه يمكنك القول بشكل منطقي أنه إذا كانت لديك عملية جارية وبدأت في الإجراءات مبكرا، فإنه كان بإمكانك إنقاذ الكثير من الأرواح".

وتابع: "لو كان لدينا الحق منذ البداية في إغلاق كل شيء وفرض العزل الاجتماعي في الولايات التي تفشى فيها الفيروس، لاختلف الأمر كثيرا. ولكن كان هناك الكثير من المقاومة لإغلاق الأعمال والمؤسسات التجارية والصناعية في ذلك الوقت".

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 560 ألف إصابة بفيروس كوورنا، بينما بلغت حالات الوفاة أكثر من 22 ألف حالة، منها 1475 حالة وفاة يوم الأحد، معظمها في العاصمة الثانية نيويورك التي أبلغت وحدها عن 190288 إصابة.

المصدر: C N N