رئيس الإكوادور يخفض مرتبه ومرتبات وزرائه بسبب فيروس كورونا

خفض رئيس الإكوادور، لينين مورينو، مرتبه ومرتبات أعضاء حكومته بنسبة 50% ضمن إجراءات أخرى أعلنها لمعالجة جائحة كوفيد-19 التي وجهت ضربة قوية لاقتصاد البلاد.

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وكتب مورينو على "تويتر": "أجريت خفضا بنسبة 50 في المئة من الدخل الشهري للرئيس ونائب الرئيس والوزراء ونواب الوزراء".

وستؤثر تخفيضات الرواتب أيضا على مسؤولي الدولة، ومن بينهم نواب البرلمان الذين انتقدوا بشدة خطط مورينو لزيادة الضرائب لتعزيز خزانة الدولة وسط الجائحة.

وأظهرت بيانات رسمية يوم الأحد، وجود 7466 حالة إصابة بكورونا و333 حالة وفاة. ومن المعتقد أن 384 شخصا توفوا بسبب الفيروس، ولكن لم يتم تأكيد هذه الحالات لأنه لم تجر لها اختبارات.

المصدر:"رويترز"