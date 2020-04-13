 
مباشر

6 قتلى في اجتياح عواصف وأعاصير جنوب الولايات المتحدة

أخبار العالم

6 قتلى في اجتياح عواصف وأعاصير جنوب الولايات المتحدة
Reuters
أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nnh4

لقي ما لا يقل عن 6 أشخاص حتفهم يوم الأحد، جراء اجتياح عواصف وأعاصير ولايتي مسيسبي ولويزيانا في الولايات المتحدة، مخلفة دمارا، حسبما قالت السلطات في الولايتين.

إقرأ المزيد
كورونا يجعل عاصمة القمار في العالم
كورونا يجعل عاصمة القمار في العالم "مدينة أشباح"

وهبت العاصفة في يوم عيد القيامة، في الوقت الذي كان في السكان يقبعون عبر الجنوب الأمريكي مثل معظم الأمريكيين في بيوتهم بموجب أوامر صارمة أصدرها حاكما مسيسبي ولويزيانا بسبب جائحة فيروس كورونا.

وسجلت حالات الوفاة الست في مسيسبي، حسبما قالت وكالة إدارة الحالات الطارئة بالولاية على "تويتر".

ونشرت مدينة مونرو في لويزيانا صورا لمبان مدمرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وقالت إن مطار مونرو الإقليمي ألغى كل الرحلات حتى إشعار آخر بسبب الركام الذي غطي المدرج، وكذلك بسبب الأحوال الجوية العاصفة.

المصدر:"رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا