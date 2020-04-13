حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة بسبب كورونا تسجل تباطؤا طفيفا

كشفت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، مساء الأحد، عن وفاة 1514 شخصا في عموم البلاد بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يمثل تباطؤا طفيفا لليوم الثاني على التوالي.

إقرأ المزيد

ففي يوم السبت، سجلت الولايات المتحدة 1920 وفاة، بينما أحصت 2108 حالات وفاة الجمعة، وفقا للجامعة التي تتخذ بالتيمور مقرا لها.

وأوضح كبير خبراء الأمراض المعدية في الإدارة الأمريكية، أنتوني فاوتشي، أن الولايات المتحدة قد تكون مستعدة لإعادة تشغيل الاقتصاد تدريجيا الشهر المقبل، مع تنامي الدلائل على أن جائحة كوفيد-19 بلغت ذروتها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق عن رغبته في أن يكون أكبر اقتصاد في العالم قادرا على إعادة فتح أبوابه بحلول عيد الفصح يوم أمس الأحد، لكن معظم البلاد بقيت في حالة جمود واحتفلت الكنائس بالعيد عبر الإنترنت لوقف انتشار الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 20 ألف شخص في الولايات المتحدة.

وفي رسالة بمناسبة العيد، تعهد الرئيس الأمريكي، باحتواء أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الولايات المتحدة.

وأقر ترامب بأن "الولايات المتحدة تواجه تحديات فريدة من نوعها ناجمة عن الفيروس الجديد".

ولفت إلى أن عددا لا يحصى من المتطوعين استجابوا لنداءات المساعدة في مجتمعاتهم، قائلا إنهم يؤدون "عملا استثنائيا لمساعدة جيرانهم في زمن الحاجة".

المصدر: وكالات