كوريا الجنوبية.. 25 إصابة جديدة بكورنا معظمها وافدة

سجلت مراكز كوريا الجنوبية لمكافحة الأمراض، 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 10.537.

وأكدت المراكز بقاء المعدل اليومي لحالات الإصابة في حدود ما بين 20-40 خلال الأيام الأخيرة.

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ومن بين حالات الإصابة الجديدة، بلغ عدد الحالات الوافدة من الخارج 16، و9 حالات من انتقال العدوى داخليا.

كما ارتفع عدد الوفيات بالفيروس بمقدار 3 حالات إلى 217.

وشكلت نسبة النساء من إجمالي حالات الإصابة 59.73% مقابل 40.27% للرجال.

وتم رفع الحجر الصحي عن 7.447 شخصا اليوم الاثنين، بزيادة 79 شخصا عن اليوم السابق، بعد أن تماثلت حالاتهم الصحية للشفاء التام.

المصدر: يونهاب