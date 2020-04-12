كورونا يقتل صديق ترامب سوري الأصل (صورة)

توفي ستانلي تشيرا، أحد كبار المستثمرين في العقارات بالولايات المتحدة، والصديق المقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متأثرا بعدوى كورونا.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول في البيت الأبيض تأكيده هوية المستثمر الراحل، وعلاقته بالرئيس ترامب.

Stanley Chera, titan of NYC retail, dies of coronavirus, making him the most high-profile industry casualty of the global pandemic. https://t.co/qHdLrfnd3spic.twitter.com/9n8BMbkTlS — The Real Deal (@trdny) April 11, 2020

وتحدث الرئيس الأمريكي عن تشيرا أول مرة في 29 مارس المنصرم عندما كان يصف "خبث" فيروس كورونا المستجد، وقال: "لدي صديق دخل المستشفى في الأيام الماضية، هو أكبر مني قليلا (78 سنة)، لكنه شخص قوي... لقد دخل بعدها في غيبوبة... حالته سيئة".

وكانت مجلة "فانيتي فير"، أشارت إلى أن تشيرا قطب عقاري سوري الأصل، ويهودي الديانة، وكان في غيبوبة بمستشفى نيويورك حيث يتلقى المتابعة الطبية، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية