ترامب: اتفاق أوبك+ صفقة كبيرة ستوفر آلاف الوظائف لعمال النفط بأمريكا بفضل الرئيس بوتين والملك سلمان

قال الرئيس الأمريكي إن اتفاق أوبك+ يشكل صفقة كبيرة ستوفر مئات آلاف الوظائف لعمال النفط الأمريكيين، إذ جاء بفضل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.

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وقال ترامب في تغريدة نشرها اليوم الأحد في أعقاب محادثات هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعاهل السعودي الملك سلمان: "أكملنا صفقة نفطية كبيرة مع أوبك+... سيوفر هذا مئات الآلاف من الوظائف في قطاع الطاقة في الولايات المتحدة".

ووجه ترامب شكره للرئيس بوتين والملك سلمان على جهودهما في التوصل للاتفاق، وأضاف: "أود أن أشكر وأهنئ الرئيس الروسي بوتين، والعاهل السعودي الملك سلمان. لقد تحدثت معهما للتو من المكتب البيضاوي. إنها صفقة عظيمة للجميع!".

The big Oil Deal with OPEC Plus is done. This will save hundreds of thousands of energy jobs in the United States. I would like to thank and congratulate President Putin of Russia and King Salman of Saudi Arabia. I just spoke to them from the Oval Office. Great deal for all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 12, 2020

وسبق أن أعلنت الرئاسة الروسية أن الزعماء الثلاثة أيدوا صفقة "أوبك+" الجديدة، وأجمعوا على أهمية الاتفاق الذي ينص على خفض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يوميا.

المصدر: RT