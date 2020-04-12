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ترامب: اتفاق أوبك+ صفقة كبيرة ستوفر آلاف الوظائف لعمال النفط بأمريكا بفضل الرئيس بوتين والملك سلمان

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ترامب: اتفاق أوبك+ صفقة كبيرة ستوفر آلاف الوظائف لعمال النفط بأمريكا بفضل الرئيس بوتين والملك سلمان
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قال الرئيس الأمريكي إن اتفاق أوبك+ يشكل صفقة كبيرة ستوفر مئات آلاف الوظائف لعمال النفط الأمريكيين، إذ جاء بفضل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.

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وقال ترامب في تغريدة نشرها اليوم الأحد في أعقاب محادثات هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعاهل السعودي الملك سلمان: "أكملنا صفقة نفطية كبيرة مع أوبك+... سيوفر هذا مئات الآلاف من الوظائف في قطاع الطاقة في الولايات المتحدة".

ووجه ترامب شكره للرئيس بوتين والملك سلمان على جهودهما في التوصل للاتفاق، وأضاف: "أود أن أشكر وأهنئ الرئيس الروسي بوتين، والعاهل السعودي الملك سلمان. لقد تحدثت معهما للتو من المكتب البيضاوي. إنها صفقة عظيمة للجميع!".

وسبق أن أعلنت الرئاسة الروسية أن الزعماء الثلاثة أيدوا صفقة "أوبك+" الجديدة، وأجمعوا على أهمية الاتفاق الذي ينص على خفض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يوميا.

المصدر: RT

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