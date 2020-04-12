كورونا.. الولايات المتحدة تعلن تخصيص مساعدات "كبيرة" لإيطاليا

أعلنت الولايات المتحدة الأحد، عن تخصيص حزمة مساعدات "كبيرة" لإيطاليا، من شأنها الإسهام في مكافحة جائحة فيروس كورونا في بلد منكوب.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان أصدرته اليوم الأحد: "خلال هذه الأوقات الصعبة، تعمل الولايات المتحدة بالتضامن مع شركائنا وحلفائنا لتقديم المساعدة الإنسانية للبلدان المحتاجة واتخاذ جميع التدابير الممكنة لمكافحة انتشار فيروس كورونا. إيطاليا، وهي أحد أقرب حلفائنا وأصدقائنا، في طليعة المعركة ضد COVID-19، ونثني على شفافية إيطاليا وجهودها البطولية المستمرة لاحتواء الفيروس ومساعدة المصابين على التعافي. تعتبر آثار الوباء في إيطاليا مدمرة بحد خاص، ونعرب عن تضامننا مع ذوي الضحايا".

وتابعت: "ردا على هذه الخسائر غير المسبوقة، أذن الرئيس ترامب بتقديم حزمة مساعدة قوية لإيطاليا. وسيشمل ذلك دعم المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات الدينية، التي يقدم العديد منها الإغاثة الأساسية للمجتمع الإيطالي. ستساعد هذه الجهود في دعم انتعاش الاقتصاد الإيطالي".

وأوضحت الوزارة أن "الولايات المتحدة ستقدم أيضا الدعم الفني للاستجابة لجائحة COVID-19 في إيطاليا، بناء على الشراكات القائمة بين وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، وقطاع الصحة في إيطاليا".

وأضافت: "سنحدد الإمدادات العسكرية الزائدة ونشجع التبرعات من القطاع الخاص الأمريكي. تستضيف إيطاليا حوالي 30000 من العسكريين والعائلات الأمريكية. سيساعد العسكريون الأمريكيون في مجموعة متنوعة من الوظائف، بما في ذلك توفير خدمات التطبيب عن بعد، وتسهيل نقل وتجميع المستشفيات والمعدات الميدانية، وعلاج المرضى من غير المصابين بـCOVID-19 ودعم نقل الإمدادات والوقود والطعام".

وختمت بالقول: "هذه المساعدة لن تدعم الشعب الإيطالي فحسب، بل ستؤيد أيضا سلاسل التجارة والعرض العالمية. نحن جميعا في هذا الأمر معا، ولن نتمكن من هزيمة الفيروس إلا من خلال الشفافية والتعاون والدعم المتبادل".

المصدر: RT