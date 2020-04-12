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بوتين وترامب يبحثان خفض إنتاج النفط وقضايا الأمن الاستراتيجي

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بوتين وترامب يبحثان خفض إنتاج النفط وقضايا الأمن الاستراتيجي
Reuters LEONHARD FOEGER
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب (هلسنكي، 16 يوليو 2018).
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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد، خفض إنتاج النفط، وقضايا الأمن الاستراتيجي.

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وذكر الكرملين أن بوتين وترامب واصلا خلال المكالمة تبادل الآراء بشأن الأوضاع في أسواق النفط، حيث "أكدا من جديد الأهمية الكبيرة للصفقة التي تم التوصل إليها ضمن مجموعة أوبك+ حول خفض إنتاج النفط".

وأضاف الكرملين أن الرئيسين الروسي والأمريكي بحثا كذلك "القضايا الحيوية الخاصة بضمان الأمن الاستراتيجي".

وجرى هذا الاتصال بعد مكالمة هاتفية أجريت الأحد بين بوتين وترامب والعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بعد توصل "أوبك+" إلى اتفاق حول خفض إنتاج النفط بواقع 9.7 مليون برميل يوميا.

المصدر: RT

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