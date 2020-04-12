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استهداف طائرة مدنية فرنسية بطلقات نارية في جمهورية الكونغو

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استهداف طائرة مدنية فرنسية بطلقات نارية في جمهورية الكونغو
Reuters BT/OLA
طائرة إيرباص فرنسية أرشيف
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أفادت مراسلة RT، بأن طائرة مدنية تابعة للخطوط الجوية الفرنسية، تعرضت لطلقات نارية بمطار برازافيل بجمهورية الكونغو، في حادث لم تتحدد طبيعته بعد.

وأشار موقع "لوفيغارو"، إلى أن طائرة "إيرباص A330" المستهدفة كان يفترض بها إجلاء مواطنين فرنسيين إلى باريس، غير أنها تعرضت لطلقات نارية في مطار "بوانت نوار".

وأفادت شركة الخطوط الجوية الفرنسية بأن "الطائرة كانت في حالة توقف لحظة الحادث، ولم يكن على متنها طاقم أو ركاب".

من جهتها، عبرت إدارة المطار عن "أسفها العميق" لهذا الحادث "الخطير".

المصدر: RT + "لوفيغارو"

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