وزير الصحة البريطاني: يصعب إعلان موعد محدد لاستئناف جونسون عمله

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أن رئيس الوزراء البريطاني يقضي فترة نقاهة في مقر سكنه الريفي، وأنه لا يمكن في الوقت الراهن تحديد موعد عودته إلى العمل.

وفي حديثه للصحفيين اليوم الأحد، قال هانكوك "إن جونسون يرتاح في مقره الريفي... أنا سعيد لمغادرته المستشفى وتماثله للشفاء".

وأضاف: "لا توجد أي توصيات حول مدة راحته، سيكون قرارا يتخذه أطباؤه. الحكومة تعمل بفعالية وبطريقة مثالية، وفقا للاستراتيجية الموضوعة".

وأفاد مكتب جونسون في وقت سابق من اليوم، بأن رئيس الوزراء غادر مستشفى "سانت توماس" في لندن بعد خضوعه للعلاج إثر إصابته بفيروس كورونا.

وطلب جونسون الذي أعلن يوم 27 مارس الماضي إصابته بفيروس كورونا المستجد من وزير الخارجية دومينيك راب، تولي مهام القائم بأعمال رئيس الوزراء البريطاني خلال هذه الفترة.

المصدر: وكالات