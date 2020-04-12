كورونا.. السفير الأمريكي لدى إسرائيل يخرق قيود الحجر الصحي

شارك السفير الأمريكي لدى إسرائيل دافيد فريدمان في صلاة جماعية أقيمت اليوم السبت أمام حائط البراق في القدس، بمخالفة للقيود المفروضة في إسرائيل لردع فيروس كورونا.

وأفادت صحيفة "هآرتس" بأن 13 شخصا على الأقل شاركوا في الطقس اليهودي التقليدي، فيما تسمح التوجيهات الحكومية بمشاركة 10 أشخاص لا أكثر، شريطة أن يقيموا على مقربة مباشرة من الموقع، فيما يقع مقر إقامة فريدمان على بعد كيلومترين عن الحائط.

وعلى الرغم من ذلك، شددت السفارة الأمريكية على أن مشاركة فيردمان في الصلاة جاءت بالتوافق مع توجيهات الحكومة الإسرائيلية، مشيرة إلى أن السفير حضر الفعالية بدعوة من كبير حاخامات الحائط الغربى شموئيل رابينوفيتش.

المصدر: هآرتس