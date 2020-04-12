 
مباشر

ترامب يعلن عن "مؤشر جيد جدا" في تطورات كورونا بنيويورك

أخبار العالم

ترامب يعلن عن
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nndm

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن عدد مرضى فيروس كورونا في مستشفيات ولاية نيويورك، التي تتصدر الولايات المتحدة من حيث إجمالي الإصابات والوفيات بالعدوى، آخذ في الانخفاض.

إقرأ المزيد
ترامب للأمريكيين في عيد الفصح: سننتصر في الحرب على جائحة غير مسبوقة
ترامب للأمريكيين في عيد الفصح: سننتصر في الحرب على جائحة غير مسبوقة

ونشر ترامب تغريدة على "تويتر" كتب فيها: "مؤشر جيد جدا هو أن عدد الأسرة الفارغة في المستشفيات يتزايد. لقد أرسلنا 418 طبيبا وممرضا ومعالجا تنفسيا من المستشفى العائم Comfort ومركز مؤتمرات Javits إلى المستشفيات في مدينة نيويورك والولاية، وعدد الأسرة أكثر الآن مما كان مطلوبا. هذا جيد!"

وتخطى عدد الإصابات بكورونا في ولاية نيويورك 180 ألفا فيما تجاوز عدد الوفيات به 8.6 ألف، وذلك في بلد يحتل المركز الأول عالميا من حيث معدلات الوفيات (أكثر من 20.5 ألف) والإصابات (أكثر من 526 ألفا) بالعدوى.

 المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا