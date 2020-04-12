البابا يدعو لوقف إطلاق نار عالمي وشطب ديون الدول المعوزة

دعا بابا الفاتيكان فرنسيس في رسالة عيد الفصح اليوم الأحد، لإلغاء ديون الدول الفقيرة، وتطبيق وقف شامل لإطلاق النار في جميع مناطق النزاع، في ظل أزمة فيروس كورونا.

وأعرب البابا عن أمله في "تخفيف العقوبات العالمية التي تمنع الدول التي تعاني منها من تقديم الدعم الملائم لمواطنيها".

وأضاف: "هذا ليس وقت تصنيع الأسلحة وتهريبها، ما يكلف أموالا ضخمة كان بالأحرى استخدامها في معالجة المرضى وإنقاذ حياتهم".

وعلى غير العادة أحيى بابا الفاتيكان هذه المرة قداس عيد الفصح، وهو أهم الأعياد المسيحية، وحيدا بلا مصلين.

ويلتزم البابا هذه السنة بالحجر المفروض في إيطاليا والفاتيكان، ويبقى في كاتدرائية القديس بطرس برفقة عدد ضئيل من الأشخاص، فيما تابع المسيحيون الطقوس عبر شبكة "موندوفيجن" أو على الإنترنت.

المصدر: وكالات