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الكرملين: احتفالات النصر ستقام بغض النظر عن موعدها

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الكرملين: احتفالات النصر ستقام بغض النظر عن موعدها
Sputnik
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أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن صحة الرئيس فلاديمير بوتين ممتازة، وهو يعمل في الوقت الراهن عن بعد وفق جدول مكثف جدا، وأن احتفالات عيد النصر ستجرى لا محالة.

وقال بيسكوف: "حتى الآن، لم يتم اتخاذ أي قرارات لتأجيل الاحتفال، أو تأجيل الاستعراض العسكري بهذه المناسبة، أو فعالية فوج الخالدين. سيتم في وقت لاحق اتخاذ القرارات ذات الشأن مع مراعاة تطور الوضع، ويتم النظر في خيارات متعددة، ولكن يمكنني أن أقول: الاحتفال بعيد النصر سيتم حتما في 9 مايو أو بعد ذلك".

وأضاف: "الرئيس وكافة العاملين في إدارة الرئاسة يخضعون بشكل دوري للفحوص لتأكيد سلامتهم من كورونا المستجد". 

المصدر:  .kp.ru

 

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