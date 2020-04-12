مغن روسي يعتزم التوجه إلى المريخ

أعلن ميخائيل توريتسكي، مؤسس وقائد جوقة "توريتسكي" أنه ينوي السفر إلى المريخ كسائح فضاء.

وقال الفنان المعروف، في حديث نقلته وكالة "تاس" اليوم: "قررت حجز مقعد للطيران إلى الكوكب الأحمر. الشركة تسمح للمرء بحجز تذكرة والحصول على فرصة ليكون من أوائل سكان الأرض الذين يتوجهون في مغامرة فضائية".

وأعلن توريتسكي عن قرار زيارة كوكب المريخ اليوم في عيد ميلاده، الذي يوافق عيد رواد الفضاء، وقال إنه "عندما يحين موعد الرحلة، سيضطر لإيجاد 289 يوما شاغرا في جدول حفلاته الكثيف".

يذكر أن الرحلات السياحية إلى المريخ، ما زالت محض خيال، فحتى الآن لم تتوجه أي رحلة مأهولة إلى الكوكب المذكور، لكن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، أعلن عام 2019 أن مركبة الفضاء Starship SN1 التابعة لشركته SpaceX، ستتمكن من التوجه إلى المريخ في عام 2024، ولكن النموذج الأولي لهذه المركبة، انفجر خلال الاختبار في أبريل الماضي.

في وقت سابق من شهر مارس الماضي، تخلى الاتحاد الأوروبي وروسيا عن خطط إطلاق رحلة إلى المريخ Exomars-2020 في يوليو وأغسطس عام 2020 بسبب "الظروف القاهرة الناجمة عن تفاقم الوضع الوبائي في أوروبا".

يذكر أن ميخائيل تورتسكي، هو مغن ومنتج معروف في روسيا، ونال عام 2010، لقب فنان الشعب الروسي.

المصدر: لينتا رو