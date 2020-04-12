خبير: بريطانيا ستكون أكبر دولة أوروبية متضررة من كورونا وعليها التعلم من ألمانيا

توقع خبير بارز أن تكون المملكة المتحدة الدولة الأكثر تضررا في أوروبا من فيروس كورونا، وقال إن عليها أن تتعلم دروسا من ألمانيا، بإجراء اختبارات للمواطنين للحد من انتشار الفيروس.

ورجح السير جيريمي فارار، وهو أحد كبار خبراء ومستشاري الدولة البريطانية، ومدير صندوق ويلكوم ترست، الذي يجري أبحاثا لإيجاد لقاح لـ Covid-19، أن تكون المملكة المتحدة واحدة من أسوأ البلدان المتضررة في أوروبا، إن لم تكن أسوأها".

وقال فارار إن الاختبارات الأفضل "سمحت لدول مثل ألمانيا بالمضي قدما".

وأكد أن المملكة المتحدة من دون شك "ستتعلم دروسا من ألمانيا بعد أن تعرض التقدم البطيء الذي حققه وزراء حزب المحافظين في سعيهم لزيادة وتيرة الاختبارات على المصابين بكورونا".

يأتي ذلك بعدما تجاوز عدد الوفيات اليومية في المملكة المتحدة ذروة ما حدث في كل من إسبانيا وإيطاليا للمرة الأولى يوم الجمعة.

وتجاوزت زيادة الوفيات اليومية البالغة 980 الرقم القياسي السابق البالغ 971 في إيطاليا في 28 مارس و950 في إسبانيا في 3 أبريل، وبفارق قليل عن وفيات فرنسا.

وكشف فارار عن وجود أدلة على أن ذوي البشرة السمراء والأقليات العرقية أكثر عرضة للخطر من كورونا "على الرغم من أن سبب ذلك غير معروف".

وحذر من أن الحصانة لدى بعض الأشخاص ممن أصيبوا بكورونا وتعافوا منه غير مكتملة، مما يعني إمكانية إصابتهم من جديد.

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وحول اللقاح الجديد الذي يعمل عليه باحثون في جامعة أوكسفورد البريطانية، قال فارار، إن العقار سيكون "جاهزا بحلول سبتمبر ولكن ليس لجميع السكان".

المصدر: صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية