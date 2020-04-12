عضو بلجنة مكافحة كورونا في تركيا ينتقد قرار حظر التجوال المفاجئ

حذر أحد أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، في تركيا، من التبعات السلبية لقرار حظر التجوال المفاجئ الذي أعلنته وزارة الداخلية.

وتسبب القرار بحسب المنتقدين في حالة ارتباك لدى المواطنين دفعت الغالبية العظمى منهم إلى الشوارع من أجل تأمين احتياجاتهم، خاصة الغذائية.

وعلق البروفيسور توفيق أوزلو عضو اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة، على المشاهد التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية حول تكدس المواطنين على المتاجر، قائلا: "أنا حزين للغاية، المقاطع المتداولة مخيفة جدا".



وأضاف أوزلو في تعليقه على قرار فرض حظر التجوال دون اتخاذ التدابير اللازمة: "نحن أمام احتمال كبير لعدوى مخيفة بسبب عدم اتخاذ التدابير اللازمة وبسبب خروج المواطنين للشارع بشكل جنوني".



وقال البروفيسور أوزلو: "أنا حزين للغاية، كانت الأمور تسير بشكل جيد، ولكن بعد هذا القرار، سنعيش فاجعة مخيفة بعد عدة أسابيع، نتيجة تكالب المواطنين بهذا الشكل. المقاطع المتداولة مخيفة للغاية".



القرار أدى إلى تدافع المواطنين بشكل جنوني وتكالبهم على المتاجر والأسواق والمطاعم من أجل تلبية احتياجاتهم، مما تسبب في حدوث تكدس واكتظاظ كبير، وفتح مجالا أكبر لانتقال العدوى.



وكان وزير الداخلية سليمان صويلو، أعلن أن الرئيس رجب طيب أردوغان هو الذي اتخذ قرار حظر التجوال في 31 ولاية لمدة 48 ساعة.



وسجلت تركيا حتى مساء السبت 52 ألفا و167 حالة إصابة بفيروس كورونا، وارتفع إجمالي الوفيات إلى 1101 حالة.





الشرطة التركية: خليك بالبيت وخبزك علينا

تم يوم الجمعة الماضي إعلان حظر التجوال الاحترازي في 31 ولاية تركية، بينها العاصمة أنقرة ومدينة اسطنبول، يومي السبت والأحد، للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظا على سلامة المواطنين.



وإلى جانب الشرطة، توفر مجموعات "الوفاء للدعم الاجتماعي" في الولايات المختلفة احتياجات المواطنين من الخبز، عبر خدمة التوصيل إلى المنازل وبالمجان أيضا.



ومجموعات "الوفاء للدعم الاجتماعي"، تشكلت في كل الولايات التركية، بتعليمات من وزارة الداخلية، لتتولى تلبية احتياجات وطلبات المسنين والمصابين بأمراض مزمنة.



المصدر: الأناضول + زمان