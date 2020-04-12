كورونا.. تراجع عدد المصابين في وحدات العناية المركزة للمرة الأولى في تركيا

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، الأحد، أن بلاده شهدت للمرة الأولى انخفاضا في عدد مرضى فيروس كورونا بأقسام العناية المركزة، أي أولئك الذين هم في حالة حرجة.

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جاء ذلك في تغريدة للوزير التركي على حسابه في موقع "تويتر"، لكن دون أن يذكر أعدادا محددة، وما إذا كان هذا التراجع عائدا لشفاء المرضى أم لوفاتهم.

وقال قوجة: "هناك تطور جديد على صعيد علاج مرضى فيروس كورونا اليوم، حيث أن عدد المرضى في وحدات العناية المركزة انخفض للمرة الأولى على صعيد تركيا".

وتابع: "علماؤنا في 6 جامعات لديهم قناعة مشتركة: تحقق ذلك نتيجة التدابير المتبعة في العلاج. النتيجة التي سنحصل عليها من التدابير مؤكدة".

ومساء السبت، أعلنت وزارة الصحة التركية، ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 1101، إثر تسجيل 95 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأظهرت معطيات حديثة نشرتها الوزارة بموقعها الرسمي، أن إصابات كورونا بلغت 52 ألفا و167، عقب تسجيل 5138 حالة جديدة.

وذكرت أن ألفين و965 مصابا تعافوا من الفيروس، بينما يرقد 1626 شخصا بوحدات العناية المركزة.

المصدر:"الأناضول"