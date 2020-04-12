السلطات الأفغانية تفرج عن دفعة ثالثة من سجناء "طالبان"

أفرجت السلطات الأفغانية عن 100 سجين من حركة "طالبان"، وهي ثالث دفعة في إطار الاتفاق المبرم بين الحركة والولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلن مجلس الأمن القومي الأفغاني في وقت سابق عن إطلاق سراح 200 سجين من "طالبان".

وتأتي هذه الخطوات في إطار الاتفاق الذي أبرم بين الولايات المتحدة وحركة "طالبان" في فبراير الماضي، ومن بين بنوده إطلاق سراح حوالي 5 آلاف من سجناء "طالبان"، مقابل نحو 1000 أسير من الحكومة الأفغانية.

وتعاني أفغانستان حربا مستمرة، منذ أكتوبر 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي تقوده واشنطن بحكم "طالبان"، لارتباطها بتنظيم "القاعدة"، الذي تبنى هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات