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سيناتور روسي: الهيمنة الأمريكية أصبحت من الماضي مع كورونا

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سيناتور روسي: الهيمنة الأمريكية أصبحت من الماضي مع كورونا
Sputnik Илья Питалев
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اعتبر السيناتور الروسي، أليكسي بوشكوف، أن وباء فيروس كورونا المستجد، أحال الهيمنة الأمريكية في العالم إلى شيء من الماضي.

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وغرد على حسابه في "تويتر" الليلة الماضية قائلا: "تعتقد بكين أنه بعد وباء كورونا ستشكل الولايات المتحدة مع الصين وروسيا النظام العالمي الجديد. نعم، هذا المثلث الكبير سيلعب دورا حاسما. لكن على الولايات المتحدة أن تتخلى عن مطالبها بالهيمنة على العالم. النخبة الأمريكية ليست مستعدة لذلك".

وكانت صحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست"، قالت أمس إن روسيا والصين والولايات المتحدة ستشارك في إصلاح النظام العالمي ما بعد الوباء التاجي. 

ووفقا للصحيفة، فإن هذه البلدان ليست فقط أقوى الدول من الناحية الاستراتيجية والعسكرية والاقتصادية، ولكن حكامها أنفسهم يتصرفون بطريقة "تخلق قواعد" جديدة.

إلى ذلك قال السيناتور الأمريكي، ليندسي غراهام، إن الصين مسؤولة عن وفاة أمريكيين بسبب الإصابة بالفيروس التاجي والبطالة، وأشار إلى أن الولايات المتحدة يجب أن "تجبر الصين على تغيير سلوكها". 

كما اعتبر  السيناتور أن على بلاده أن تعاقب الصين بشدة لدرجة تقيد طموحاتها لاحقا في المستقبل.

المصدر:"نوفوستي"

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