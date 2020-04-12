سيناتور روسي: الهيمنة الأمريكية أصبحت من الماضي مع كورونا

اعتبر السيناتور الروسي، أليكسي بوشكوف، أن وباء فيروس كورونا المستجد، أحال الهيمنة الأمريكية في العالم إلى شيء من الماضي.

إقرأ المزيد

وغرد على حسابه في "تويتر" الليلة الماضية قائلا: "تعتقد بكين أنه بعد وباء كورونا ستشكل الولايات المتحدة مع الصين وروسيا النظام العالمي الجديد. نعم، هذا المثلث الكبير سيلعب دورا حاسما. لكن على الولايات المتحدة أن تتخلى عن مطالبها بالهيمنة على العالم. النخبة الأمريكية ليست مستعدة لذلك".

В Китае считают: мир после пандемии будут формировать США, Китай и Россия. Да, этот большой треугольник будет играть решающую роль. Но США придётся отказаться от претензий на мировую гегемонию. Элита США к этому не готова. Но пандемия подтвердила: эта гегемония уходит в прошлое. https://t.co/O6dHHLx5C6 — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) April 11, 2020

وكانت صحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست"، قالت أمس إن روسيا والصين والولايات المتحدة ستشارك في إصلاح النظام العالمي ما بعد الوباء التاجي.

ووفقا للصحيفة، فإن هذه البلدان ليست فقط أقوى الدول من الناحية الاستراتيجية والعسكرية والاقتصادية، ولكن حكامها أنفسهم يتصرفون بطريقة "تخلق قواعد" جديدة.

إلى ذلك قال السيناتور الأمريكي، ليندسي غراهام، إن الصين مسؤولة عن وفاة أمريكيين بسبب الإصابة بالفيروس التاجي والبطالة، وأشار إلى أن الولايات المتحدة يجب أن "تجبر الصين على تغيير سلوكها".

كما اعتبر السيناتور أن على بلاده أن تعاقب الصين بشدة لدرجة تقيد طموحاتها لاحقا في المستقبل.

المصدر:"نوفوستي"