اجتماع عاجل لكيم جونغ أون بخصوص كورونا وانتخاب شقيقته لمنصب سياسي

أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية عن اجتماع للمكتب السياسي للحزب الحاكم في البلاد برئاسة الزعيم كيم جونغ أون، جرى السبت لبحث تطورات الوضع في البلاد.

وأضافت الوكالة أن الاجتماع تناول في بنده الأول الإجراءات اللازمة للحفاظ على الحياة والصحة وسط تفشي وباء كورونا في العالم.

وأضافت أن الحزب تبنى خلال اجتماعه مجموعة من القرارات المتعلقة بالأهداف الاقتصادية للبلاد. كما وافق على مشروع "الميزانية الوطنية"، لعرضه على مجلس الشعب الأعلى.



فيما انتخبت خلال الاجتماع كيم يو يونج، الأخت الصغرى لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، لتكون عضوا مناوبا في المكتب السياسي للحزب.

المصدر: وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية