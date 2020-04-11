مكالمة لساعتين.. 11 سيناتورا أمريكيا غاضبا مقابل 3 مسؤولين سعوديين

قال أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي من الولايات المنتجة للنفط، إنهم أجروا اتصالا هاتفيا استغرق ساعتين مع ثلاثة مسؤولين سعوديين، وطالبوهم باتخاذ إجراء ملموس لخفض إنتاج النفط.

وقدم هؤلاء مؤخرا تشريعا لإخراج القوات الأمريكية من المملكة العربية السعودية.

وقد توصلت السعودية وروسيا وحلفاؤهما -الذين يشكلون معا مجموعة "أوبك بلس"- إلى اتفاق لخفض إنتاج النفط بمقدار 10% من إجمالي الإمدادات العالمية، في محادثات مطولة جرت يوم الخميس، وقالوا إنهم يريدون أن يخفض المنتجون الآخرون 5% أخرى.



وتراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ 18 عاما في ظل وباء كورونا الذي تسبب في توقف أنشطة اقتصادية في أنحاء العالم وفي ظل سباق لزيادة الإنتاج.



قاد المكالمة، السيناتوران دان سوليفان وكيفين كرامر ، أعضاء لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ ، الذين قدموا تشريعا في مارس لسحب القوات الأمريكية وصواريخ باتريوت وأنظمة الدفاع ثاد من المملكة العربية السعودية ما لم تخفض الإنتاج.



كان هناك 11 عضوا في مجلس الشيوخ الجمهوريين على المكالمة لمدة ساعتين تقريبا ، بما في ذلك بيل كاسيدي ، الذين قدموا تشريعا الأسبوع الماضي لسحب القوات الأمريكية في 30 يومًا، أي أسرع من الدعوة السابقة.



ومن الطرف السعودي كان وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان ونائب وزير الدفاع خالد بن سلمان والسفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان.

المصدر: رويترز + سي ان ان