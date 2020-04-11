كورونا.. "الصحة العالمية" تحث بيلاروس على الاستعداد للأسوأ

دعت منظمة الصحة العالمية بيلاروس، إلى تطبيق إجراءات جديدة أكثر صرامة لاحتواء فيروس كورونا المستجد، محذرة من أن هذا البلد يشارف على الدخول بمرحلة أكثر خطورة في انتشار الوباء.

وجاءت هذه التوصيات في ختام زيارة فريق خبراء من منظمة الصحة العالمية إلى بيلاروس استغرقت 5 أيام.

وأوصت المنظمة السلطات البيلاروسية على لسان ممثلها باتريك أوكونور الذي ترأس الفريق، بتعزيز إجراءات التباعد الاجتماعي، وحظر الفعاليات الحاشدة وتحويل المدارس إلى التعليم عن بعد وفرض الحجر الصحي على المصابين بالفيروس وتقييد التنقلات غير الضرورية للمواطنين، خاصة لكبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.

وحثت المنظمة بيلاروس على وضع خطط طارئة وإعداد المستشفيات لاستقبال أعداد قد تكون كبيرة من المصابين بالفيروس.

وسجلت بيلاروس حتى الآن 2226 إصابة بالفيروس ووفاة 23 شخصا.

المصدر: وكالات