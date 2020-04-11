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كورونا.. تسجيل 100 إصابة جديدة بين طاقم حاملة "ثيودور روزفلت"

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كورونا.. تسجيل 100 إصابة جديدة بين طاقم حاملة
Reuters
تفشي فيروس كورونا المستجد بين أفراد طاقة حاملة الطائرات الأمريكية "ثيودور روزفلت"
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أعلنت البحرية الأمريكية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد بين أفراد طاقم حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت"، قد ارتفع 100 حالة، ليبلغ إجمالي المصابين 550.

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وسبق أن أفادت البحرية الأمريكية أمس الجمعة، بأن 92% من أفراد طاقم السفينة من 5 آلاف، خضعوا لاختبارات الكشف عن الفيروس حيث أظهرت النتائج إصابة 447 منهم.

وكان عدد المصابين على متن "ثيودور روزفلت" 230 شخصا في الـ7 من أبريل الجاري، لكنه ازداد إلى أكثر من ضعفيه مؤخرا.

وضربت جائحة كورونا بقوة أطقم 4 حاملات طائرات أمريكية، هي "ثيودور روزفلت" و"رونالد ريغان" و"كارل فينسن" و"نيميتس".

وقبل أسبوعين، تم رصد 600 إصابة بين أفراد مختلف صنوف القوات المسلحة الأمريكية.

المصدر: وكالات

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