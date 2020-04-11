في ظل كورونا: فرنسا تسمح لمواطنيها بالتنقل لتبني الحيوانات المنزلية

قررت سلطات فرنسا السماح للمواطنين بالتنقل، لتبني الحيوانات المنزلية من مراكز رعاية الحيوان، رغم إجراءات العزل الصارمة لمحاربة ومنع انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية موافقتها بعد نداء بهذا الخصوص من جمعية الرفق بالحيوان، حيث أغلقت الجمعية قبل ثلاثة أسابيع مراكزها الـ62، تماشيا مع القرارات الرسمية للحد من الاختلاط.

ولكن دعت الجمعية إلى إعادة النظر في القرار مؤخرا، وحذرت من اكتظاظ كبير في مراكزها مع وجود آلاف الحيوانات التي تنتظر من يتبناها.

وقال وزير الداخلي الفرنسي كريستوفر كاستانير: "نحن ندعم رفاه الحيوانات وسمعت الحكومة نداء جمعية الرفق بالحيوان وهي مستعدة لإيجاد الحل المناسب، وعليه تقرر السماح بالتنقل لتبني الحيوانات من المركز".

لكن الوزارة أشارت إلى لزوم اختيار الحيوان عبر الإنترنت، وأخذ موعد لتسلمه من قبل شخص واحد فقط.

وأكدت الوزارة أن ذلك سيسمح، "باحترام القواعد المعمول بها وإنقاذ حياة الكثير من الحيوانات".

وقال رئيس الجمعية جاك شارل فومبون: "لدينا خمسة آلاف حيوان في مراكزنا وقدرتنا على الاستيعاب ستة آلاف".

المصدر: أ ف ب