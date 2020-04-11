نتنياهو يعلّق جميع الرحلات الجوية إلى إسرائيل

كلف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجهات المعنية في تل أبيب اليوم السبت، بوقف جميع الرحلات الجوية القادمة إلى البلاد.

وسيسمح للطائرات التي أقلعت وهي الآن في طريقها إلى إسرائيل بالهبوط، على أن يتم وقف جميع رحلات الركاب الجوية التي لم تقلع بعد.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية اليوم، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغت 10505، مع رصد ارتفاع ملموس في عدد الحالات الخطيرة.

وسجلت وزارة الصحة الإسرائيلية 97 إصابة جديدة منذ مساء أمس، فيما ارتفع عدد المرضى في حالة خطرة بـ24 ووصل إلى 191 شخصا، 132 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.

ولم تعلن الوزارة منذ مساء أمس عن وفيات جديدة بالفيروس، ولا تزال الحصيلة الرسمية عند مستوى 95 حالة، لكن صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" قالت إن سبب عدم ارتفاع عدد الوفيات قد يكون ناجما عن مشاكل تقنية متعلقة بصعوبة التواصل مع أفراد عوائل الضحايا يوم السبت.

المصدر: وكالات