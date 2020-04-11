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بريطانيا.. صحة جونسون في تحسن مستمر ويتماثل للشفاء بسرعة من كورونا

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بريطانيا.. صحة جونسون في تحسن مستمر ويتماثل للشفاء بسرعة من كورونا
Reuters
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
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أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم السبت، أن حالته في تحسن مستمر، وأنه يتماثل للشفاء من كورونا بشكل عاجل.

وصرح متحدث باسم داونينغ ستريت بأن "رئيس الوزراء يواصل تحقيق تقدم جيد جدا".

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وفرضت بريطانيا العزل العام قبل 3 أسابيع في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس.

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك "على الناس أن يظلوا في المنزل ما لم يكن هناك سبب وجيه جدا للخروج"، وأضاف أن بلاده لم تبلغ ذروة تفشي الفيروس بعد.

وأضاف أنه وعلى الرغم من بدء استقرار معدل الحالات التي تنقل إلى المستشفيات فإن هذا لا يمثل دليلا كافيا على أن البلاد قد تجاوزت الأسوأ.

وبحديث عبر راديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قال: "تقديرنا هو أننا لم نبلغ الذروة حتى الآن... لم نشهد استقرارا كافيا لنتمكن من القول إننا بلغنا الذروة".

المصدر: رويترز

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