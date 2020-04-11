هولندا.. ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى 24413

قالت السلطات الصحية في هولندا، اليوم السبت، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد ارتفع بواقع 1316 حالة إلى 24413 مع تسجيل 132 وفاة جديدة.

وقال المعهد الوطني للصحة العامة في هولندا في بيانه اليومي، إن إجمالي عدد الوفيات بلغ 2643.

ويوم الجمعة أفادت السلطات الصحية الهولندية بتسجيل 115 وفاة و1335 إصابة جديدة بكورونا في عموم البلاد.

وحتى منتصف يوم السبت بلغت إصابات كورونا حول العالم أكثر من مليون و700 ألف، والوفيات تجاوزت 100 ألف حالة، بينما ارتفع عدد المتعافين إلى أكثر 389 ألفا.

المصدر: رويترز