وضع العلم التركي مكان صورة أوجلان في عفرين السورية (صور)

تداول ناشطون على مواقع التواصل صورا قالوا إنها تظهر قيام جنود أتراك بوضع العلم التركي مكان صور عملاقة لزعيم "حزب العمال الكردستاني"، عبد الله أوجلان، في عفرين بريف حلب.

ونشر رئيس بلدية سيليفري التركية، فولكان يلماز، تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، قال فيها إن جنودا أتراك طلبوا منه المساعدة في توفير الدهان، من أجل طلاء العلم التركي فوق صورة أوجلان التي كانت مرسومة على قطعة اسمنتية تبلغ مساحتها 600 متر مربع، في سفوح أحد جبال منطقة عفرين السورية.

Suriye Afrin’de görev yapan kahraman bir komutanımızdan, “Abi Selamünaleyküm. Afrin Bülbül’de, Zeytin Dalı Harekatı’nda uçağın vurduğu terörist başının resminin yerine 600 metrekare Türk Bayrağı yapmayı düşünüyoruz.(1) pic.twitter.com/u6C4V4oTz6 — Volkan Yılmaz (@BBvolkanyilmaz) April 9, 2020

وتتهم أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية وقوات سوريا الديمقراطية، التي تدعمها واشنطن، بأنها امتداد "لحزب العمال الكردستاني الإرهابي".

المصدر: "تويتر" + وكالات