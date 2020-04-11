وصول الدفعة الأولى من المساعدات الطبية الصينية إلى الفاتيكان

أكدت وزارة الخارجية الصينية، أن الدفعة الأولى من الإمدادات الطبية التى تبرعت بها الصين إلى الفاتيكان قد وصلت.

وقال المتحدث باسم الوزارة تشاو لي جيان، فى مؤتمر صحفى إنه منذ تفشى مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا، أشارت مصادر في الفاتيكان عبر قنوات مختلفة إلى أن المؤسسات الطبية المرتبطة بسلطات الفاتيكان تفتقر إلى إمدادات الوقاية من الوباء.

وأضاف المتحدث أن جمعية الصليب الأحمر الصينية تبرعت بالإمدادات الطبية لصيدلية الفاتيكان بروح إنسانية لدعم جهود الفاتيكان في مكافحة الوباء وعلاج المرضى، وستواصل الصين تقديم المساعدة في حدود قدراتها، مؤكدا أن الدفعة الأولى من الإمدادات قد وصلت إلى الفاتيكان.

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وقال تشاو، إن بكين تقيم بشكل إيجابي مساهمة الفاتيكان في مساعدة المناطق الفقيرة منذ فترة طويلة على تحسين مستواها الطبي والاستجابة لحالات الطوارئ الصحية العالمية.

ولم يسجل الفاتيكان سوى 8 حالات إصابة بكورونا حتى الآن، لكن الدولة البابوبة الصغيرة تقع في قلب إيطاليا التي تعتبر من أكثر بلدان العالم تضررا من الوباء.

المصدر: "شينخوا"