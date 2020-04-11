تسجيل 1035 إصابة جديدة بكورونا في الهند

قالت وزارة الصحة الهندية، إن عدد الأشخاص المصابين بالفيروس التاجي في البلاد، بلغ خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 1035 شخصا، لتصل الحصيلة الإجمالية للمصابين إلى 7447.

ويشمل هذا العدد 6565 شخصا يخضعون للعلاج، و 642 تم شفاؤهم، و 239 شخصا توفوا نتيجة المرض، بالإضافة إلى شخص مصاب بالفيروس غادر البلاد.

وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات في ولاية ماهاراشترا 1574 شخصا، وفي ولاية تاميلاناند 911 حالة، وفي العاصمة دلهي 903 حالات.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الهندية، عن نظام عزل لمدة 21 يوما، حتى 14 أبريل.

وحثت السلطات، سكان البلاد على عدم النزول إلى الشوارع إلا لسبب وجيه، وفرضت قيودا على النقل العام، وخدمات سيارات الأجرة، والمترو والسكك الحديدية، وتم كذلك حظر جميع رحلات الركاب الجوية المحلية والدولية.

المصدر: نوفوستي