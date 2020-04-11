ترامب يلوح بعقوبات على التأشيرات للدول الرافضة لقبول المبعدين

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة، أمرا تنفيذيا بتفعيل عقوبات التأشيرة ضد البلدان التي ترفض قبول مواطنين لها يتم ترحيلهم من الولايات المتحدة وسط تفشي فيروس كورونا.

وفي الوثيقة، شدد ترامب على ضرورة أن تكون الولايات المتحدة قادرة على القيام بترحيل المواطنين الأجانب الذين ينتهكون القوانين الأمريكية، ووجه وزير الأمن الداخلي بإبلاغ وزير الخارجية بما إذا كانت أي حكومة في دولة أجنبية "ترفض أو تعطل بشكل غير معقول" قبول مواطنين أو مقيمين من ذلك البلد في الأراضي الأمريكية بعد أن طُلب منها قبولهم، وما إذا كان ذلك الموقف "يعرقل العمليات اللازمة" لمواجهة وباء كورونا.

وحسب القرار، فإنه بعد استلام هذا الإخطار، يتعين على وزير الخارجية، وضع خطة لفرض عقوبات على التأشيرات والشروع بتنفيذها خلال فترة لا تتجاوز سبعة أيام.

وطبقت إدارة ترامب قواعد جديدة على الحدود في 21 مارس على خلفية انتشار جائحة كورونا، تمكّن المسؤولين الأمريكيين من أن يبعدوا بسرعة الأشخاص دون إجراءات الهجرة المعتادة.

وبشكل عام، طرد مسؤولو الحدود الأمريكيون نحو سبعة آلاف مهاجر إلى المكسيك منذ بدء سريان الإجراءات الجديدة.

المصدر: RT + "رويترز"