الصين تؤكد شفاء 94% من المصابين بكورونا حتى في بؤرة ظهوره
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nn1p
أكدت الصين أن نسبة الأشخاص الذين تعافوا من النوع الجديد من الفيروس التاجي COVID-19 تصل إلى 94% حتى في المنطقة التي بدأ ظهور الفيروس فيها، وكانت الأكثر تضررا منه.
وقالت مجموعة حكومية مركزية تشرف على الاستجابة الوبائية في مقاطعة هوبي الأشد تضررا في وسط البلاد، إن هؤلاء الذين تم شفاؤهم يشملون أكثر من 89 في المائة من المرضى المصابين بأمراض خطيرة، وأكثر من 3600 من المرضى المصابين بأمراض مزمنة أو حتى المرضى الأكبر سنا.
وفي المركز الإداري لمقاطعة هوبي، مدينة ووهان، التي كانت مركزا لانتشار الفيروس التاجي، ما زال هناك حتى اليوم 101 حالة أخرى من المصابين بـ COVID-19 في حالة خطيرة أو حرجة.
المصدر: "شينخوا"