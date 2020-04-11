ترامب يوعز لحكومته بمساعدة إيطاليا في التصدي لكورونا

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة مذكرة يطلب فيها من الوكالات الأمريكية المختلفة إعطاء الأولوية لدعم إيطاليا من أجل مساعدتها في مكافحة تفشي فيروس كورونا.

وقال ترامب في المذكرة إن إيطاليا "واحدة من أقرب وأقدم حلفائنا، وهي تتعرض للدمار بسبب وباء COVID-19، الذي أودى بحياة أكثر من 18000 شخص، وأوصل نظام الرعاية الصحية في البلاد إلى حافة الانهيار، ويهدد بدفع الاقتصاد الإيطالي إلى ركود عميق".

وأضاف أن الحكومة الإيطالية طلبت المساعدة من الولايات المتحدة، و"على الرغم من أن المسؤولية الأولى والأهم لحكومة الولايات المتحدة هي أمام الشعب الأمريكي، إلا أن دعم إيطاليا سيساعد في محاربة تفشي COVID-19 وتخفيف أثر الأزمة، كما أنه سيظهر الدور القيادي للولايات المتحدة في وجه حملات التضليل الصينية والروسية، وسيقلل خطر إعادة انتقال العدوى من أوروبا إلى الولايات المتحدة، وسيسهم في الحفاظ على سلاسل التوريد الحرجة".

وكلف ترامب العديد من وزرائه بمجموعة من التدابير لمساعدة إيطاليا، تشمل تزويدها بإمدادات طبية وإنسانية ومساعدات أخرى، وقيام العسكريين الأمريكيين في البلاد بتقديم خدمات العلاج عن بعد والمساعدة في إنشاء مستشفيات ميدانية وإمدادات في مجال النقل.

يذكر أن عددا من الدول منها روسيا والصين، بدأت بتقديم مساعدات لروما لاحتواء الوباء، وأرسلت روسيا إلى إيطاليا أواخر مارس 15 طائرة عسكرية محملة بمعدات ومواد طبية، إضافة إلى نحو 100 فرد من الأخصائيين والأطباء العسكريين يشاركون في عمليات التعقيم وعلاج المصابين في شمال البلاد الأكثر تضررا من العدوى.

المصدر: RT + وكالات