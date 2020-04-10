كورونا.. بدء التجارب السريرية باستخدام عقار أفيغان الياباني في الولايات المتحدة

أعلنت شركة فوجي فيلم اليابانية، أنها ستبدأ التجارب السريرية في الولايات المتحدة باستخدام عقار أفيغان، وهو دواء مضاد للإنفلونزا ويتوقع أن يكون فعالا في علاج المصابين بفيروس كورونا.

وسيتم إجراء التجارب على 50 حالة من المصابين بالفيروس بالتعاون مع مستشفى بريغهام للنساء، ومستشفى ماساتشوستس العام، وكلية الطب بجامعة ماساتشوستس.

وتأمل الشركة في الحصول على الموافقة لاستخدام الدواء في الولايات المتحدة بعد التأكد من عاملي الفاعلية، والأمان.

وحقق العقار نجاحا في أول جولتين من الاختبارات السريرية، ما دفع الشركة المصنعة لزيادة الإنتاج منه، تحسبا لأن يكون أول علاج مثبت للعدوى، ومن المتوقع أن تنتقل للمرحلة الثالثة والأخيرة من الاختبارات عليه مع نهاية يونيو.

وتم تطوير عقار أفيغان من قبل شركة تابعة لشركة فوجي فيلم اليابانية، وتمت الموافقة عليه في اليابان كدواء لفيروس الإنفلونزا الجديد.

بدأت تجربة العقار على 100 مصاب بفيروس كورونا الجديد في اليابان في نهاية الشهر الماضي للتأكد من فعاليته، وتستعد الشركة لزيادة إنتاج أفيغان بناء على طلب الحكومة اليابانية.

وحسب الشركة فإن اليابان تخطط لتوفير أفيغان مجانا لـ20 دولة حول العالم على أمل استخدامه في علاج مرضى فيروس كورونا، كما ستزود مكتب الأمم المتحدة بمنحة قدرها مليون دولار لشراء الدواء وتوزيعه.

المصدر: جيجي برس