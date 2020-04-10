تركيا تعلن حظر التجول في المدن الكبرى بسبب كورونا

أعلنت تركيا حظر التجول في المدن الكبرى، بما فيها إسطنبول وأنقرة وإزمير لمدة يومين لمنع انتشار فيروس كورونا.

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وأكدت الداخلية التركية أن حظر التجول يبدأ اعتبارا من منتصف ليل الجمعة لينتهي مع منتصف ليل الأحد المقبل، ويشمل المدن الكبرى في 31 ولاية تركية.

ويأتي ذلك بعد تسجيل 98 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا في تركيا اليوم الجمعة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 1006 حالات، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات بكورونا في البلاد 47029 حالة.

المصدر: رويترز