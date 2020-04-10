واشنطن: جائحة كورونا لم تبلغ ذروتها في بلادنا لكن الوضع آخذ في التحسن

أعلنت منسقة الإدارة الأمريكية لمكافحة وباء كورونا ديبورا بيركس، أن الوضع الوبائي في الولايات المتحدة بدأ يتحسن، رغم أن جائحة كورونا في البلاد لم تبلغ ذروتها بعد.

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وقالت بيركس للصحفيين اليوم الجمعة: "للمرة الأولى يمكننا ملاحظة استقامة منحنى النمو اللوغاريتمي لعدد الإصابات، كما سجل في إيطاليا قبل نحو أسبوع".

وأشارت إلى أن من أبرز أسباب هذا التطور تحسن الوضع في نيويورك التي سجلت قرابة ثلث الوفيات بسبب "كوفيد-19" في الولايات المتحدة.

من جانبه، حذر مدير المعهد الوطني الأمريكي لأمراض الحساسية والأمراض المعدية أنطوني فاوتشي، من أي تهاون في الجهود التي تبذل في مكافحة الوباء.

وأشار إلى أن الوضع تحسن بالفعل في أبرز بؤر المرض، لكن هناك مناطق تتطلب جهودا إضافية لضمان منع تفشي الفيروس فيها.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إدارته ترى "الضوء في نهاية النفق"، معربا عن أمله في ألا تصل حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى الرقم الذي تم التنبؤ به سابقا بـ100 ألف حالة أو أكثر.

المصدر: نوفوستي