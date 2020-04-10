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فرنسا.. عدد ضحايا كورونا يصل إلى 13197 وحصيلة الإصابات تتجاوز الـ 90 ألفا

حاكم نيويورك: أول تراجع لعدد المصابين بكورونا في العناية المركزة

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حاكم نيويورك: أول تراجع لعدد المصابين بكورونا في العناية المركزة
AFP BRYAN R. SMITH
حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، أندرو كومو
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أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو، عن تراجع عدد المصابين بفيروس كورونا الذين يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة.

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وقال كومو في موجز صحفي اليوم الجمعة، إن عدد المرضى في وحدات العناية المركزة بمستشفيات الولاية تقلص بحلول الخميس، بواقع 17 حالة من مستوى يوم الأربعاء، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض هو الأول "منذ انطلقنا في هذه الرحلة".

وأشار إلى تسجيل 777 وفاة جديدة يوم الخميس، مقابل 799 حالة وفات تم تسجيلها الأربعاء، لكن عدد المرضى الذين دخلوا المستشفيات ازداد بواقع 290 حالة الخميس، مقابل 200 الأربعاء.

وتبقى ولاية نيويورك بؤرة لوباء فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، حيث تجاوزت حصيلة الوفيات 17 ألف حالة.

المصدر: رويترز

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