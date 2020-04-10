مجلة: أوكرانيا فقدت نصف طائراتها الحربية خلال عام واحد من القتال

قالت مجلة The National Interest الأمريكية، إن أوكرانيا كانت تملك مطلع عام 2014 حوالي 400 طائرة حربية، وبعد عام من ذلك لم يتبق لديها إلا 222 واحدة منها.

وأضافت المجلة أن سنة من القتال في دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، كلفت أوكرانيا نصف ما تملك من المقاتلات وطائرات الشحن وطائرات الهليكوبتر العسكرية.

ولفتت المجلة إلى أنه لم يتكبد أي جيش في العالم بما فيه الجيش السوري مثل هذه الخسائر الفادحة في الصراعات المسلحة المعاصرة.

وذكرت، أن العديد من الطائرات الحربية الأوكرانية بقيت في مطارات القرم، بعد انضمام شبه الجزيرة إلى روسيا، فيما تمكن المقاتلون في دونيتسك ولوغانسك من تدمير العديد من الطائرات الحربية الأوكرانية.

وأشارت إلى أنه في الفترة بعد استقلال أوكرانيا وحتى اندلاع النزاع في دونباس، تكدست عشرات الطائرات الحربية الأوكرانية في قواعدها بدون عمل وعندما حلت ساعة الصفر، تبين أنها باتت قديمة جدا ولم يعد بمقدورها التحليق، وهو ما دفع سلطات كييف لسحبها من الخدمة.

لكن مهما كانت الأسباب الحقيقية، لم يتكبد أي جيش آخر ولا حتى الجيشين السوري أو العراقي مثل هذه الخسائر الفادحة في صراعات العصر الحديث.

عمليا شكلت 178 طائرة ومروحية خسرتها أوكرانيا ثلث العدد الإجمالي من الطائرات التي تم سحبها من الخدمة في القوات الجوية في أنحاء العالم في عام 2014.

وفي عام 2015 كان لدى جميع دول العالم ما مجموعه 51 685 طائرة عسكرية، أي أقل بـ459 قطعة من العام الذي سبقه.

وتجدر الإشارة إلى أن الجيش الأمريكي كان يملك في تلك الفترة 13902 طائرة حربية أو 27٪ من المجموع العام، فيما كان الجيش الروسي يملك 3429 طائرة عسكرية في الخدمة، أي 7 ٪ من الإجمالي في العالم.

وقالت المجلة، إن بعض الدراسات دلت على أن خسائر سلاح الجو الأوكراني خلال عام من القتال في جنوب شرق البلاد، بلغت ما لا يقل عن 21 طائرة، وربما أكثر من ذلك بكثير حيث تم إسقاط 21 طائرة منها بواسطة صواريخ "أرض-جو".

كما أكدت المجلة، أن مقاتلة روسية من طراز "ميغ-29" أسقطت بصاروخ أطلقته من الأجواء الروسية، مقاتلة "ميغ-29" أوكرانية.

وأضافت: "بلغت الخسائر الأوكرانية خلال عام، طائرة من طراز سو-24 وست من طراز سو-25 وطائرتين من طراز ميغ-29".

وفقدت أوكرانيا كذلك، طائرات نقل عسكري من طراز "أنطونوف-26" وأخرى من طراز "انطونوف-30" وكذلك طائرة "إليوشن-76" وخمس مروحيات من طراز "مي-8" وخمس من طراز "مي-24".

المصدر: inosmi.ru