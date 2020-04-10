إسرائيل.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 95

أفادت مراسلتنا بأن حصيلة الوفيات في اسرائيل بسبب فيروس كورونا، ارتفعت اليوم لتصل إلى 95، فيما تجاوز عدد الإصابات 10 آلاف و100 حالة، وذلك تزامنا مع حلول عيد الفصح اليهودي.

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وسبق أن أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم عن تسجيل 340 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، في أدنى زيادة يومية منذ بداية شهر أبريل الجاري.

وأكدت الوزارة أن عدد الحالات الجديدة المصابة مستمر في الانخفاض لليوم الثالث على التوالي.

وعلى هذه الخلفية قررت الحكومة الإسرائيلية تخفيف قواعد الإغلاق الصارم المفروضة في البلاد لإبطاء انتشار كورونا خلال عطلة عيد الفصح.

وأعلنت السلطات اليوم الجمعة عن رفع حظر التجول وبعض القيود الأخرى والسماح باسئناف عمل وسائل النقل العام بدءا من الأحد القادم.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصدر في الحكومة الإسرائيلية قوله إنه بعد فترة عيد الفصح المتواصلة من 8 أبريل حتى 16 منه، سيتم تحرير السوق تدريجيا من القيود المتعلقة بالفيروس.

المصدر: وكالات + RT