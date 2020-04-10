باريس تنفي إخفاء نتائج تجارب بروفيسور اقترح استخدام "كلوروكين" ضد كورونا

نفى وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، إخفاء سلطات بلاده نتائج تجارب الدكتور ديدييه راوولت الذي اقترح استخدام عقار "كلوروكين" لعلاج كورونا.

ونقلت مراسلة RT في فرنسا عن كاستانير قوله "إن عدم نشر إحصائيات الوفيات بكورونا في مدينة مرسيليا (أين يقيم راوولت ويجري تجاربه) يعود إلى مسألة تقنية بحتة، بعد تعرض بيانات الإصابات في المدينة لهجمة سيبرانية".

وأضاف كاستانير أن عدم نشر الإحصائيات "ليس له علاقة بنظرية مؤامرة تقوم بها السلطات لإخفاء نتائج الدكتور ديدييه راوولت".

وزار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مدينة مارسيليا، أمس الخميس، والتقى البروفيسور ديدييه راوولت المدافع عن فكرة استعمال "كلوروكين" في علاج المصابين بكورونا رغم معارضة الكثير من المختصين.

وفي وقت لاحق، أكد الإليزيه أن زيارة ماكرون، لراوولت لا تمثل اعترافا بفكرة تعميم استخدام العقار المذكور في علاج المصابين بالعدوى.

المصدر: RT + وسائل إعلام فرنسية