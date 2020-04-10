أكثر من 1800 حالة وفاة بمراكز رعاية المسنين في لومبارديا

أعلن سيلفيو بروزافيرو مدير المعهد الإيطالي الصحي العالي، عن "أرقام مقلقة" للوفيات في دور رعاية المسنين في منطقة لومبارديا، بؤرة انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأشار إلى أن منطقة لومبارديا، هي الإقليم الأكثر تضررا على المستوى الوطني من فيروس كورونا المستجد من ناحية الضحايا والمصابين.

وقال بروزافيرو في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "تؤكد بيانات لومبارديا منحى إيجابيا لسير مواجه الوباء، لكنها من جهة أخرى تظهر أن عدد الوفيات في دور الرعاية الصحية للمسنين بالمنطقة وصل إلى 1822".

وذكر أن إجمالي الوفيات بالفيروس في لومبارديا، بلغ 10 آلاف و22، بينما يصل العدد الكلي للحالات الإيجابية إلى 54802.

ويرى مدير المعهد أن منطقة لومبارديا، التي تنتج تقريبا ربع الناتج الإيطالي "بكثافتها السكانية والربط الوثيق بين مدنها وبلداتها، فضلا عن الكيانات الإنتاجية والتجارية ذات التبادلات الدولية القوية، سهل فيها الانتشار السريع للوباء على المستوى المحلي".

المصدر: adnki.net