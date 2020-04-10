مفوضة أوروبية: أي لقاح أو علاج قد ينتج لكورونا سيكون متاحا للجميع

أكدت المفوضة الأوروبية المكلفة بشؤون البحث والابتكار، ماريا غابرييل، تمسك الاتحاد الأوروبي بأن أي لقاح لكورونا قد ينتج سيكون متاحا للجميع.

وشددت على أن الاتحاد حاضر دائما عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن مواطنيه، وأن "كل لقاح أو علاج يتم إنتاجه في أوروبا سيكون متاحاً للجميع".

وقالت المفوضة الأوروبية، في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الجمعة، إنه تم تخصيص تمويل يصل إلى 80 مليون يورو لشركة CureVac الألمانية، كجزء من خط ائتمان تم اعتماده مع البنك المركزي الأوروبي، بقيمة إجمالية تبلغ 250 مليون يورو.

وشددت على أن المفوضية الأوروبية، أكثر المجالات التي خصصت لها الأموال، ونسقت الجهود له من العلاج إلى اللقاح، هو مجال البحث والابتكار.

وأطلقت غابرييل رسالة قوية "للتضامن مع إيطاليا وكوادرها الطبية العاملة في الخطوط الأمامية ومع مواطنيها". وشددت على القول: "نحن إلى جانبكم".

وأشارت غابرييل إلى أن "إيطاليا حاضرة في 10 من 18 مشروعا"، مبينة أن "أحد هذه المشاريع (Exscalate4CoV)، يتم تنسيقه من قبل مؤسسة (دومبيه) الإيطالية للأدوية، ويجمع بين البحث الطبي وقوة الكومبيوترات العملاقة".

المصدر: adnki.net