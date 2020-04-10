كبير خبراء مكافحة الأمراض المعدية في أمريكا: "الآن ليس وقت التوقف"

أكد كبير خبراء مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنه رغم ظهور مؤشرات إيجابية لتراجع كورونا في المناطق الأكثر تضررا، إلا أنه من السابق لأوانه تخفيف القيود على الأمريكيين.

وقال فوتشي عبر تلفزيون (سي.إن.إن): "نلاحظ الآن مؤشرات إيجابية في بعض المناطق الأكثر تضررا من جراء تفشي وباء كورونا مثل نيويورك.. نريد أن نرى دليلا واضحا على أننا نسير في الاتجاه الصحيح بمنتهى القوة والوضوح".

وأضاف: "ما لا نريد فعله هو استباق الأحداث ثم العودة إلى الوضع ذاته... الآن ليس وقت التوقف".

المصدر: "رويترز"