هولندا.. 115 وفاة وأكثر من 1300 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أفادت السلطات الصحية الهولندية، اليوم الجمعة، بتسجيل 115 وفاة و1335 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في عموم البلاد.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات جراء الفيروس إلى 2511 حالة، فيما بلغ العدد الكلي للإصابات 23097، وفقا لما أفاد به المعهد الهولندي للصحة العامة.

وحتى صباح الجمعة، بلغت إصابات كورونا حول العالم أكثر من مليون و600 ألف، والوفيات تجاوزت 95 ألفا، بينما ارتفع عدد المتعافين إلى نحو 357 ألفا.

المصدر: وكالات